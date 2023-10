Mann dømt til tre år og seks måneders fengsel for Ikea-skytingen i Oslo

Mannen nektet straffskyld for drapsforsøk, men har erkjent straffskyld for kroppsskade.

Det var NRK som først omtalte dommen som er enstemmig.

I dommen kommer det fram at han frifinnes for drapsforsøk. Han dømmes for grove trusler, kroppsskade, samt grov overtredelse av forbudet mot bæring av våpen på offentlig sted, og grov overtredelse av forbudet mot besittelse av våpen uten tillatelse.

– Oppsummert kan retten ikke se bort fra at tiltaltes forsett strakte seg like langt som til resultatet, nemlig at de tre fornærmede ble truet på livet ved en svært skremmende og risikabel handling og at NN (den ene fornærmede) ble skadd av fragmenter, men at det ut fra de konkrete omstendighetene i saken ikke med sikkerhet kan utledes at tiltalte tok et bevisst valg om å skyte selv om de fornærmede ville dø. Når dette er tilfellet skal tiltalte frifinnes for drapsforsøk, skriver tingretten.

Konflikt

Skytingen fant sted på parkeringsplassen ved Ikea på Furuset i Oslo på kvelden tirsdag 21. februar i år.

Kun én av de tre fornærmede i saken fikk skader i hendelsen – han ble truffet i foten av metallfragmenter.

I forkant av hendelsen forelå det en konflikt mellom mannen og en av de fornærmede mennene. Konflikten førte til at han ble dømt for grovt heleri i Borgarting lagmannsrett i oktober.

I forbindelse med dette hadde 44-åringen avtalt et møte med flere personer – og hevder selv at han tok med våpenet for å fremstå «skrekkinngytende».

Han avfyrte flere skudd, mens tre fornærmede menn gjemte seg bak en bil. Ifølge dommen skal det totalt ha blitt avfyrt fire skudd mot bilen.

Strafferabatt

Tingretten påpeker flere punkter som skal tale til 44-åringens fordel. Retten mener at han skal ha en strafferabatt på rundt 10 prosent, med tanke på at han har samarbeidet med politiet, erkjent straffskyld og meldte seg selv kort tid etter hendelsen.

Statsadvokat Tonje Tønder ba om ti års fengsel for tre tilfeller av drapsforsøk i tingretten.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra Statsadvokatene i Oslo tirsdag, men har fått opplyst at Tønder ikke er tilgjengelig på nåværende tidspunkt.