– Dette er en knusende dom, sier Høyres Nikolai Astrup.

Stortinget brøt ikke grunnloven i Acer-saken, slo Høyesterett fast tirsdag. Nei til EU hadde saksøkt staten og mener at vedtaket i 2018 skjedde uten et tilstrekkelig antall stortingsrepresentanter til stede under voteringen.

– Dommen i Høyesterett setter punktum i en langvarig debatt om Acer. Myndighetsoverføringen er begrenset, sier Astrup.

Nei til EU mener at vedtaket innebar stor maktoverføring til utlandet, og at det ikke var tilstrekkelig at saken ble vedtatt i Stortinget med et såkalt alminnelig flertall.

Rødt tror mange er skuffet

Sofie Marhaug i Rødt, som er mot Acer-samarbeidet, tror mange er skuffet over avgjørelsen til Høyesterett.

– Men dommen viser oss at det er et politisk ansvar å sette foten ned for kraftliberalismen. Kun Stortinget kan gjøre det, sier hun.

Frp mener dommen er som ventet.

– Stortinget var i 2018 sikre på at vedtaket var i tråd med Grunnloven, og dette har nå Høyesterett bekreftet. Samtidig er det viktig å merke seg at et utvidet energimarked gjør oss mer sårbare for endringer i markedet og påvirker priser i mye større grad enn tidligere, sier Terje Halleland (Frp).

Frp stemte for den tredje energimarkedspakken i 2018, men har siden forandret mening om saken.

Klar dom

Sveinung Rotevatn, nestleder i Venstre, sier dommen er klinkende klar.

– Nei, Acer styrer ikke norsk strømpris. Nei, Acer pålegger oss verken vindkraftutbygging eller utenlandskabler.

Energipolitisk talsperson Gro-Anita Mykjåland i Senterpartiet er glad for at Nei til EU har tatt den juridiske kampen.

– Så er det forskjell på en juridisk vurdering som forholder seg til lovverket, og en politisk vurdering som skal sikre legitimitet i befolkningen. Senterpartiet står fast på den holdningen vi hele tiden har hatt, om at Norge ikke bør bli en del av EUs felles kraftmarked, sier Mykjåland.

Ny Acer-strid

For tiden pågår diskusjonen om Norge skal bli med i en fjerde energimarkedspakke. Høyre mener det beste for Norge er å gi tommel opp for europeisk kraftsamarbeid.

– Det er avgjørende at vi ikke kobler oss av energisamarbeidet med Europa i en tid der det er behov for tettere samarbeid om energisikkerhet, og regjeringen styrer Norge mot et kraftunderskudd, sier Astrup.

Rødt har en annen oppfatning.

– Nå står kampen om fjerde energimarkedspakke, og enda mer maktoverføring til EU og Acer. Jeg håper Arbeiderpartiet faktisk lytter til Fellesforbundet denne gangen og legger ned veto, sier Marhaug.