Tengs-fetterens familie nektes gratis advokat

– Avslaget kom svært uventet på oss som familie. For et år siden sto toppene i maktapparatet i kø for å beklage overfor fetteren og hans familie for den urett som var utøvd. Vi tok som en selvfølge at fri rettshjelp var en del av ryddejobben, sier Jakob, fetterens far, til VG.

Siden sønnens hans ble feilaktig tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, har han jobbet for en frifinnelse.

– Etter å ha vært ufrivillig fanget i denne tragedien i 27 år, er vi både mentalt og økonomisk utarmet. Vi har ingen muligheter til å reise midler til å føre søksmål mot staten i en så omfattende sak, sier han til avisen.

Årsaken til at fetterens familie ikke får fri rettshjelp er at han og kona til sammen tjener 101.000 kroner over inntektsgrensen for fri rettshjelp på 540.000 kroner.

Statsforvalteren kan se bort fra inntektsgrensen dersom utgiftene til saken det gjelder, vil være betydelig i forhold til økonomiske situasjonen til dem som søker fri rettshjelp, men har avslått familiens søknad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsforvalteren ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

– Arbeidet med erstatningskravet er omfattende og tidkrevende, og Jakob står uten midler til å dekke advokatbistand. Vi er derfor svært skuffet over avslaget. Vedtaket vil påklages, og vi setter vår lit til at forvaltningen vil endre vedtaket, skriver advokat Andreas Lindseth i en epost til avisen.