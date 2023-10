Pedersen kom med den illevarslende beskrivelsen da han mandag orienterte FNs sikkerhetsråd om situasjonen.

– At krigen smitter over på Syria, er ikke bare en risiko, det har allerede skjedd, sa han.

Ifølge Pedersen skaper en slik opptrapping «forferdelige utsikter» for Syrias befolkning.

Han mener situasjonen i regionen nå farligere og mer anspent enn på lenge, og at «det helles bensin på en kruttønne som allerede har tatt fyr».

Israelske og amerikanske angrep

Pedersen peker blant annet på Israels gjentatte angrep på Syrias viktigste flyplasser, samt USAs angrep mot grupper som USA hevder er støttet av Iran, angrep som blant annet har skjedd på syrisk territorium.

Ifølge Pedersen er antallet syrere som blir drept, såret og fordrevet nå på sitt høyeste nivå siden 2020. For få uker siden ble det blant annet gjennomført et angrep under en uteksamineringsseremoni på en militærskole i Homs. Ingen har tatt ansvar for angrepet, og regjeringen har anklaget en «terrororganisasjon» for å stå bak.

Opptrapping i nord

Samtidig som det er blitt flere angrep mot regjeringskontrollerte områder, viser Pedersen til at regjeringsstyrker gjennom hele oktober har gjennomført rakettangrep mot den islamistiske opprørsgruppa Hayat Tahrir al-Sham nordvest i Syria.

Imens har Tyrkia, som støtter opprørerne i nordvest, trappet opp luftangrepene mot kurdiskkontrollerte områder nordøst i landet.

De tyrkiske angrepene har drept titalls mennesker, ødelagt helseklinikker, skoler og flyktningleirer, samt fordrevet over 120.000 sivile, ifølge FN-utsendingen.