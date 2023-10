Google har søkt om 860 megawatt til datasenter i Norge

Google har meldt inn behov om effektuttak på formidable 860 megawatt (MW) for sitt planlagte datasenteranlegg på Gromstul i Skien kommune, skriver Digi.

Det tilsvarer mer enn 5 prosent av Norges samlede strømforbruk. Eller forbruket til en halv million husholdninger.

Regner man om effekten til årlig strømforbruk, tilsvarer det litt over 7,5 terawattimer (TWh) ved fullt uttak. All industri på Herøya i Telemark har til sammenligning et årsforbruk på 1,3 TWh. Den samlede norske årlige kraftproduksjonen er til sammenligning rundt 150 TWh.

Enn så lenge har ikke den amerikanske IT-giganten bekreftet om de skal bygge på tomten de kjøpte i 2019.

– Vi er i forprosjektet. Det har gått bra så langt, men vi venter fremdeles på en endelig beslutning. Den vil komme snart, sier kommunikasjonssjef Sondre Ronander i Google Norge til Digi.