Røde Kors hjelper snøfaste bilister i Porsgrunn-området

– Vi har åtte mannskaper fra Skien og Porsgrunn Røde Kors for å bistå på E18 ved Telemarksporten og sørover. Det kan bli behov for evakuering og bistå med å dele ut pledd, skriver Telemark Røde Kors på Twitter.

Kaoset på E18 startet ved 13.30-tiden, etter at et vogntog fikk problemer og stanset. Både bergingsbilen og brøytebilen som ble sendt for å bistå fikk selv problemer i snøværet.

Ved 18-tiden evakuerte to politipatruljer ut to barn, et av dem et spedbarn, ut av køen. To timer senere var kaoset bare blitt større.

«Køen har spredd seg langt ut på veinettet, noe som gjør at køen flytter seg med svært sakte fart, til tross for et åpent kjørefelt ved traileren. Røde Kors er varslet og er på vei ut for å bistå de som har behov for hjelp.», skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter klokken 19.54.

Et kvarter etter at politiet meldte om at Røde Kors er på vei for å hjelpe bilistene i køen, melder Vegtrafikksentralen Sør at vogntoget som forårsaket kaoset skal ha kommet seg videre og kjører sakte nordover, men ingen grunn til å tro at alle køene vil løse seg opp med en gang.

«Forvent forsinkelser om du kjører på strekningen Rugtvedt–Porsgrunn og videre mot Larvik.», skriver Vegtrafikksentralen.

Klokka 20.49 er det fortsatt kø både på E18 og på en rekke andre hovedveier i Grenlands-området.