Det har vært kø i området ved Telemarksporten siden klokken 13.30.

Operasjonsleder Per Eftang i Sørøst politidistrikt forteller til NTB klokken 17.55 at han ikke har noen detaljer om situasjonen ennå, men at det dreier seg om to barn i to forskjellige kjøretøyer.

– Hva slags problemer de har, vet vi ikke, annet enn at vi er blitt bedt om å bistå. Det ene barnet skal være nyfødt. Vi forsøker nå å brøyte oss vei til disse kjøretøyene og få barna ut, sier Eftang.

Han ber bilister i køen om å kjøre godt ut til siden for å la nødetatene passere.

Problemene på motorveien E18 ved Telemarksporten startet ved 13.30-tiden, da en lastebil fikk stans. En tung bergingsbil og en brøytebil på vei til stedet fikk også problemer og måtte stanse.

– Det er klart at dette skaper problemer. Vi har fått flere telefoner fra folk som ikke har nok klær og mat med seg, sier Eftang til NTB.

Klokken 18.05 skriver Eftang på X/Twitter at politipatruljene er kommet fram til barna og deres foreldre, og har fått dem ut av køen og i sikkerhet.