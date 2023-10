Snøkaos skaper trøbbel i ettermiddagsrushet: – Enorme forsinkelser

– Nå er det mye forsinkelser på de fleste veiene ut av Oslo. Hovedproblemet er jo i all hovedsak vogntog. De fleste kommer seg videre etter en stund etter å ha fått på kjetting, men det skaper jo enorme forsinkelser, sier trafikkoperatør Tale Eikeset i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

Oslo-politiet ba mandag morgen alle bilister som kan, om å la bilen stå og heller finne andre fremkomstmidler. Eikeset sier at ettermiddagsrushet startet tidlig mandag, og at de venter at trafikken vil være påvirket av været utover hele ettermiddagen før det løser seg opp.

– Det har jo kommet ganske mye snø, kanskje mer enn vi hadde regnet med. Og det er de vanlige stedene hvor det oppstår problemer, sier Eikeset.

– Det er helt klart en del som fremdeles kjører på sommerdekk, og som har trodd at dette går bra.

Opptil 15 centimeter snø

Søndag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel om snø på Østlandet. Snøen har lavet ned gjennom hele mandagen flere steder på Østlandet, og farevarselet varer til klokken 1 natt til tirsdag.

Det er ventet mellom 5 og 15 centimeter med snø flere steder på Sør- og Østlandet.

– Politiet mottar en rekke meldinger om biler som på grunn av glattføre har kjørt ut av veibanen og inn i diverse autovern. Bilister må ta ut god avstand og vurdere egen kjøreatferd for å unngå uhell, advarer Øst politidistrikt på X/Twitter mandag ettermiddag.

Kø og stillestående trafikk

En brøytebil passerer en bil som har kjørt av veien på Hurum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

En rekke steder har det vært småulykker og trafikkaos på Sør- og Østlandet mandag. Det er mandag ettermiddag saktegående og tidvis stillestående trafikk på E16 opp mot Sollihøgda, ifølge Oslo-politiet.

– Dette er grunnet flere trailere som har problemer grunnet snøværet. Tungberger er på vei, men det kommer ikke til å løse seg med det første, skriver de.

På E6 opp fra Skulleruddumpa har et par biler fått stans, og det er ifølge politiet saktegående slalåmkjøring opp bakken.

– Berging er på vei, men det tar naturligvis tid.

Barn evakuert fra kø i Telemark

Ved Telemarksporten i Porsgrunn har lange køer over lang tid ført til at politipatruljer måtte kjøre inn i køen for å evakuere flere barn som hadde problemer.

Og det gikk også galt da en lastebil med motorstans sto fast ved Telemarksporten:

– Tungberger og brøytebiler som skulle hjelpe lastebil med motorstans har selv fått problemer. Dette har skapt lange køer. Nye biler må komme til stedet, og dette tar tid. Ukjent hvor lang tid det vil ta, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.