Fisken skulle lusebehandles da uhellet skjedde 18. september.

– Det var kraftig strøm i tidsrommet fra noten var lina opp til oppstart av behandling. Under disse strømforholdene er det en mulig årsak at det har blitt noen lommer eller forandring på noten, som har ført til at fisk har blitt klemt i hjel, heter det i skjemaet Mowi har fylt ut hos Mattilsynet.

Oppdrettsselskapet Mowi skriver at det ikke er mistanke om at hendelsen kan knyttes til smittsom sykdom, og at bildene av den døde fisken viser skader som er typiske for trengsel.

– Været var dessverre verre enn meldt. I ettertid er det lett å si at man nok skulle vurdert om det var forsvarlig å fortsette operasjonen, men slike hendelser er svært sjeldne og vanskelig å forutse, sier kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, til IntraFish.