Øvrige linjer som kan påvirkes er blant andre Hovedbanen, Gardermobanen, Bergensbanen og Flytoget.

Bane Nor meldte om feilen klokken 7.56, og varsler at det vil komme en ny oppdatering rundt klokken 9.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Øst- og Sørlandet mandag. Bilister oppfordres til å kjøre etter forholdene eller å la bilen stå.

Opp til 15 centimeter

Fra natt til mandag til natt til tirsdag er det ventet å komme 5 til 15 cm snø i blant annet Oslo, Hamar, Dokka, Kongsvinger, Kongsberg, Moss og Skien, skriver yr.no.

I 8-tiden er det ikke meldt om noen store hendelser i forbindelse med snøværet, opplyser trafikkoperatør Tone Sorken i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

– Det har vært et par mindre ulykker, men er uvisst om dette skyldes snøværet eller andre forhold. Det går litt saktere på hovedveinettverket inn mot Oslo, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nær kysten kan nedbøren gå over til regn utover dagen. Snøværet kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold og forsinkelser på veiene.

Trafikkoperatør Andreas Larsen ved Statens vegvesen sier til Drammens Tidende at det ikke er store mengder snø, men at det er nok til at det blir liggende i veien.

Politiet med klar beskjed

Oslo-politiet ber dem som kan, om å la bilen stå mandag og finne andre fremkomstmidler. Ellers oppfordrer politiet om å kjøre aktsomt i morgentimene.

– Vår oppfordring til bilistene i morgentimene er å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende, samt benytte dekk som er tilpasset vinterføre, skriver politiet på X/Twitter.