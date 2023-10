Nye rakettangrep mot Israel

Flere raketter er på nytt skutt mot Israel fra Libanon og Syria. Bare i løpet av kvelden i går ble det sendt ti raketter fra Libanon mot Israel, opplyser det israelske forsvaret (IDF). Tidligere på dagen i går ble det også skutt raketter mot Israel, uttaler IDF.

Hamas i Libanon påtar seg i en uttalelse ansvaret for å ha skutt 16 raketter fra libanesisk territorium mot den israelske kystbyen Nahariya. IDF svarte på rakettangrepene med å ta Hizbollah-mål i Libanon. IDF opplyser også at forsvaret har angrepet militære mål i Syria som svar på at det ble sendt raketter fra Syria mot Golanhøydene.

Uroen har økt på Israels grense mot Libanon siden Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober. Det er stor bekymring for at krigen utvides ved at Hizbollah, med eventuell støtte fra Iran, trapper opp angrepene mot Nord-Israel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hundrevis stormet flyplass i Russland

Rundt 20 personer ble skadd da flere hundre antiisraelske demonstranter stormet en flyplass i Dagestan i Russland. Tilstanden er kritisk for to av dem, opplyste lokale myndigheter i natt.

Det var i går kveld at en mobb bestående av flere hundre personer stormet flyplassen da et fly som kom fra Israel, hadde landet. Der ropte de antisemittiske slagord. Unge menn med palestinske flagg løp gjennom flyplassbygningen, knuste glassdører og ropte «Allahu akbar». Lokale myndigheter opplyser at passasjerene på flyet var i sikkerhet og at israelere og jøder som var på flyplassen, ble isolert og brakt i sikkerhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Russland advarer Vesten om krigsfare

Russlands forsvarsminister advarer Vesten om at eskalering i konflikten mellom Russland og Ukraina kan føre til «direkte militært sammenstøt mellom atommakter».

– Den vestlige linjen om stadig eskalering i konflikten med Russland medfører trussel om direkte militært sammenstøt mellom atommakter, en situasjon som vil være fylt med katastrofale konsekvenser, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu på den årlige kinesiske sikkerhets- og forsvarskonferansen Xiangshan Forum i Beijing i natt norsk tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kollaps i handelssamtaler mellom EU og Australia

Handelssamtalene mellom Australia og EU har kollapset, opplyser Australias handelsminister Don Farrell. – Forhandlingene skal fortsette, og jeg har håp om at vi en dag kan signere en avtale som er til fordel for både Australia og våre europeiske venner, sier Farrell.

En talsperson for EU-kommisjonen sier at EU var optimistisk forut for det siste møtet i helgen, men at Australia på nytt kom med landbrukskrav som EU ikke godta. EU-kommisjonen står imidlertid klar til å fortsette forhandlingene, står det i uttalelsen. Forhandlingene begynte i 2018.

Finansavisen: Flom av boliger til leie i Oslo

Det flommer over av boliger for leie i Oslo etter at folk ikke får solgt. – Økningen er på 50 til 70 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge utleiesjef.

Av boligene i Oslo som hadde visning forrige helg, ble kun 38 prosent solgt, noe som er rekordlavt. Flere selgere har derfor valgt å leie ut boligene sine for en periode, i håp om bedre tider.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligtopper tror på boligprisfall

I slutten av oktober var det 19.800 usolgte boliger i Norge, som er langt høyere enn på samme tid de seneste fem årene, ifølge tall fra Eiendomsverdi.

– Antallet usolgte boliger er rekordhøyt sammenlignet med de siste fem årene, sier administrerende direktør Hedda Ulvness i Eie eiendomsmegling, som venter prisfall: – Vi er i en priskorrigeringsfase. Det finnes både kjøpere og selgere der ute. Kunsten nå er å få de til å enes om pris, sier hun.