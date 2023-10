Høyre, Frp, Venstre og KrF til kamp mot friskolekutt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en ny tilskuddsmodell for friskoler og privatskoler. Modellen innebærer et kutt på 51,5 millioner kroner til friskolene i 2024. Fullt innfaset betyr det et kutt på over 500 millioner kroner.

Rundt 150 grunnskoler rammes. Flere skoler har varslet kutt i antall lærere og kuttet kan bety kroken på døren for flere skoler.

– Regjeringen driver ideologisk sulteforing av friskoler de ikke liker, og innfører nå en ny finansieringsmodell uten å ane hva konsekvensene blir. Nå krever de ikke-sosialistiske partene at regjeringen stopper opp og går i dialog med friskolene, sier Margret Hagerup (H), stortingsrepresentant for Høyre.

Også Venstre er kritiske.

– Støre har selv hatt sine egne barn, og har nå barnebarn, i Steinerskolen. Nå jobber han aktivt for å hindre at andre barn skal få de samme mulighetene, sier Abid Raja, utdanningspolitisk talsperson i Venstre.

Regjeringen på sin side mener de kombinerte barne- og ungdomsskolene i dag får uforholdsmessig mye støtte sammenlignet med offentlige skoler. De sier det ligger en grundig vurdering bak kuttet.

– Vi vil ta vare på et rettferdig finansieringssystem for friskolene, og ta vare på de pedagogiske alternativene og livssynsskolene vi har i dag, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet til NRK.