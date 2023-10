Eieren vil vurdere sikkerheten ved tørrdokk i Bergen

– Jeg er preget av det som har skjedd. Det er bare trist. En tragisk hendelse, sier administrerende direktør Andreas Hovden i Marin Eiendomsutvikling til Bergens Tidende.

Natt til søndag mistet 19 år gamle Steffen Mørner Olsen livet. Politiet mener han skal ha falt ti meter ned i tørrdokken. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

– Vi vil gå gjennom alt av sikkerhet og rutiner på nytt. Vi vil også vurdere de rapportene som kommer fra politiet. Jeg tror at gjerdet der skal være høyt nok i forhold til kravene som gjelder. Men vi må vurdere dette opp mot hva området brukes til, sier Hovden til avisen.

Lørdag kveld ble det avholdt et arrangement i utleielokalet Smien som ligger like ved tørrdokken. Politiet har uttalt til BT at de tror 19-åringen kan ha vært bortom arrangementet.