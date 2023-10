Kong Harald er friskmeldt fra mandag

Det er Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe som bekrefter dette overfor avisa søndag kveld.

86 år gamle kong Harald ble sykmeldt søndag i forrige uke etter å ha fått påvist korona. Kongen hadde forkjølelsessymptomer og oppholdt seg på Slottet.

Midtveis i uka opplyste Slottet at han var på bedringens vei, men sykmeldingen ble likevel forlenget. Dermed gikk han glipp av den tradisjonsrike stortingsmiddagen på Slottet torsdag – for første gang som monark.

Etter at kongen ble koronasyk, steppet kronprins Haakon inn som vikar og overtok alle de konstitusjonelle oppgavene fram til kongen blir frisk. Kronprinsen overtok dermed også rollen som vert under stortingsmiddagen. Han leste blant annet opp kongens forhåndsskrevne tale og brukte anledningen til å spøke litt med dét.

– En redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, spøkte kongen i talen, som altså ble lest opp av kronprinsen.

– Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa kronprinsen til latter fra salen.

Kongen har ifølge det offisielle programmet flere oppdrag mandag. Blant annet skal han være til stede i Oslo Militære Samfund på kvelden.