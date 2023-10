Bodø kommune støtter Norwegians oppkjøp av Widerøe

Oppfordringen kommer et bystyremøte torsdag der 38 av 39 representanter stemte for å sende en uttalelse til Konkurransetilsynet. Nordland fylkesting har også vedtatt en lignende uttalelse for å støtte Widerøe.

Bekymringen er at dersom ikke oppkjøpet går gjennom, så vil Widerøes konkurransekraft kunne svekkes.

– Widerøe er en meget viktig bedrift for hele Nord-Norge og den største private arbeidsplassen i Bodø. Widerøe er også en sterk merkevare med betydning i lokalsamfunnet både her i byen og resten av Nord-Norge, sier ordfører Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

Han sier det viktig for dem å ha et solid selskap som tar seg av flygningene på kortbanenettet, som er helt avgjørende infrastruktur for nordnorsk næringsliv, særlig i distriktene.

Norwegian varslet i juli at de vil kjøpe opp Widerøe, Norges tredje største flyselskap.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at et oppkjøp vil føre til svekket konkurranse i luftfartssektoren.