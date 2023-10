Person omkom etter frontkollisjon

Politiet mottok melding om ulykken klokken 5.50 søndag morgen.

Ulykken skjedde cirka tre kilometer nord for Romedal på riksvei 3 ved Stange i Innlandet.

Kort tid før klokken 13 bekreftet politiet at føreren av personbilen mistet livet i ulykken.

– Pårørende er varslet og blir ivaretatt. Det har blitt foretatt undersøkelser på stedet i formiddag. Vegen er fortsatt stengt, skriver politiet på X/Twitter.

Det er skiltet omkjøring for kjørende via E6 og riksvei 25 via Hamar.

Politiet opplyste tidligere at sjåføren av vogntoget fremsto som fysisk uskadd etter ulykken.

Saken oppdateres