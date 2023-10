Venner for livet-skuespiller Matthew Perry (54) er død

Matthew Perry, som spilte i Chandler Bing i TV-serien Venner for livet, er død. Han ble 54 år gammel. Dødsfallet blir bekreftet av NBC, som kringkastet TV-serien, og Warner Bros, som produserte den. Warner Bros omtaler nyheten som hjerteskjærende.

Det er foreløpig ikke bekreftet hva dødsårsaken var. Flere amerikanske medier skriver at han ble funnet livløs i et boblebad hjemme hos seg selv.

Internett- og telefondekning er tilbake på Gazastripen

Flere palestinske medier opplyser at internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på Gazastripen. Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven.

Blant annet har det ikke vært mulig å ringe etter ambulanse. Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen.

Enighet mellom streikende bilarbeidere og Stellantis i USA

Streikende bilarbeidere har kommet til en foreløpig enighet med bilkonsernet Stellantis i USA. 14.000 arbeidere vender dermed tilbake til jobb. For at avtalen skal bli endelig, må den ratifiseres av et flertall av selskapets 43.000 fagorganiserte ansatte. Avtalen ligner på den som United Auto Workers (UAW) ble enig med Ford om tidligere i uken. UAW omtaler avtalen som «nok en seier».

Streiken startet 14. september og gjelder ansatte hos de tre store bilprodusentene i USA – Ford, General Motors og Stellantis. Stellantis eier bilmerker som Jeep, Dodge, Chrysler og Ram.

Mann omkom i fallulykke i Bergen

En mann som skal ha falt ti meter ned i en tørrdokk i Bergen lørdag kveld, omkom på stedet.

Helsepersonell startet livreddende førstehjelp da de kom fram, men livet sto ikke til å redde. Mannen ble erklært død på stedet, opplyser politiet natt til søndag.

Lørdag kveld ble det avholdt et arrangement i utleielokalet Smien som ligger like ved tørrdokken og politiet tror den omkomne kan ha vært bortom arrangementet.

Taxisjåfør truet med kniv i Tønsberg

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet mistenkt for å ha truet en taxisjåfør med kniv natt til søndag.

Sørøst politidistrikt skriver på X at foranledningen skal være uenighet rundt prisen for taxituren. Den mistenkte mannen er pågrepet og kjørt til arresten.