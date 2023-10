Person slått ned i Stavanger – kjørt til sykehus

Sørvest politidistrikt skriver på X at gjerningspersonen løp fra stedet. Politiet har snakket med vitner. Skadeomfanget til den fornærmede er ikke kjent.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 3.30 natt til søndag,

Litt tidligere på natten ble en mann slått ned på Torgallmenningen i Bergen. Han ble fraktet til legevakt for å sy og hevder at han ble utsatt for blind vold. Gjerningspersonen er ukjent, skriver Vest politidistrikt.