Brannen på Furuset er slukket – en person sendt til sykehus

Det skriver politiet i en oppdatering om brannen klokken 22.48.

Årsaken til brannen er ikke kjent, men flere beboere ble nødt til å evakuere fra stedet.

Innsatsleder Knut Halvorsen fra brannvesenet opplyser til NTB at de fikk melding om at det brant kraftig i en leilighet og at en person sto på en balkong og ikke kom seg videre.

– Hun ble hjulpet ned fra balkongen og er tatt hånd om av helsepersonell. Vi har nå slukket brannen i leiligheten og kontrollert leilighetene rundt. Brannen er nå slukket, sier han.

Vedkommende har fått i seg mye røyk er og er sendt til Ullevaal sykehus for behandling etter at ambulansepersonell først behandlet henne. Skadeomfanget er ukjent.