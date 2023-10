– Vi blir representanter fra hele strømregion NO2. Både ordførere, fylkesordførere og utvalgte bedrifter har fått invitasjon. Men å flytte 100 bedriftsledere inn til Oslo samtidig er ikke helt enkelt, så vi ser også på andre måter å løse det på for å få nasjonal oppmerksomhet, sier Bernander til Fædrelandsvennen.

Før valget lovte ordføreren å ta med seg politikere og næringsliv til Stortinget for å protestere mot de ulike strømprisene i Norge. Nå skal troppene samles, og 14. november blir det strømopprør i Oslo.

Lørdag er snittprisen på strøm i Kristiansand 110,41 øre per kilowattime. Det er 173 prosent høyere enn i Trondheim, ifølge avisen.

– Vi ønsker å markere oss sterkt fra vår landsdel, med et budskap om at vi ikke finner oss i den urettferdigheten som nå skjer med store prisforskjeller internt i Norge. Da er det viktig at vi stiller bredt, fra hele prisområdet, både politisk, fra næring og samfunnsliv.