I en kommentar understreker utenriks- og forsvarskomiteens leder at Israel har en klar rett til å forsvare seg mot Hamas’ terrorangrep, og at de har svart på angrepene.

– Men det er regler for hva en stat kan gjøre når den forsvarer seg, og det er et klart krav at Israel forsvarer seg i tråd med reglene for krig. Disse reglene brytes nå. Og den omfattende blokaden av Gaza, som hindrer at det kommer inn humanitær hjelp, er et brudd på folkeretten, sier hun.

– Samtidig må Hamas frigi de over 200 gislene de holder i Gaza og avslutte rakettangrepene mot Israel, legger hun til.

Videre krever Søreide at sivile på Gaza må sikres tilgang til medisiner, mat, vann og strøm.

– Jeg er dypt bekymret for hvordan denne konflikten vil utvikle seg. Israel har varslet en bakkeinvasjon, og det vil innebære en betydelig eskalering av krigen og føre til mange flere drepte og skadde og store sivile lidelser, sier hun.