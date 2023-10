Den populære TV-kokken Wenche Andersen fyller 70 år til neste år. Da må også hun slutte i TV 2, slik reglene i mediehuset er. Men Andersen forsvinner likevel ikke helt fra skjermen.

Fremover skal hun nemlig ha kontrakt hos Mastiff, som produserer «God morgen Norge», skriver TV2.no.

– Hun vil være med videre og kommer til å ha faste dager i kjøkkenet, så bestemmer Wenche i stor grad selv hvor ofte det blir, sier redaksjonssjef i «God morgen Norge», Sissel Randsborg, til TV 2.

Wenche Andersen selv har ikke satt noen sluttdato for sin TV-karriere.

– Jeg har sagt at jeg gjerne vil være med på reisen videre og at jeg brukes der det er behov for meg, om det er en dag her og der, eller slik som i dag, forteller Wenche Andersen til TV 2.

