Israel trapper opp angrep

Gazastripen preges av voldsomme bombedrønn etter at Israel kunngjorde at de trapper opp angrepene. Internett- og telefonforbindelse ble fredag slått ut, så lite informasjon når ut til omverdenen om palestinernes lidelser. Human Rights Watch frykter at grusomheter finner sted uten at det blir kjent for verden. Flere organisasjoner får ikke kontakt med sine medarbeidere.

Antatt masseskytter i Maine funnet død

40-åringen som er mistenkt for å stå bak onsdagens masseskyting i Maine i USA, er funnet død. Politiet tror det var ham som drepte 18 og såret 13 i den verste masseskytingen i USA så langt i år. Han ble funnet rundt 13 kilometer fra byen hvor ugjerningen skjedde, og politiet tror han tok livet av seg selv.

AP: Avtale på plass om møte mellom Biden og Xi

Joe Biden og Xi Jinping skal møte hverandre i slutten av neste måned, skriver nyhetsbyrået AP. Det blir første møte siden november i fjor. Avtalen kom på plass i et møte mellom USAs utenriksminister Antony Blinken og Kinas utenriksminister Wang Yi fredag, opplyser en amerikansk tjenesteperson til AP.

Masseslagsmål på Lørenskog

Politiet rykket ut med patruljer både fra Oslo og Øst politidistrikt til et større slagsmål på Lørenskog ved midnatt.

Øst politidistrikt melder at slagsmålet skal ha oppstått i forbindelse med en «slippfest» for kommende russekull. Politiet avsluttet festen etter ankomst.

Bilfører kjørte i 150 km/t i 80-sone

Fredag kveld ble en bilfører målt til en hastighet av 150 kilometer i timen i en 80-sone ved Hop i Fana.

Vest politidistrikt skriver på X at førerkortet ble beslaglagt på stedet. Sjåføren kan vente seg en klekkelig bot i tillegg.