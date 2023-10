To skadd i slagsmål og mulig knivstikking på Grønland i Oslo

Operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-politiet opplyser at politiet fikk melding om et slagsmål mellom omtrent åtte personer, og at en person skal være knivstukket.

– Ambulanse er på stedet og driver førstehjelp. Flere personer har forlatt stedet. Politiet søker etter involverte personer, opplyser han.

Det er kontroll på to personer som er skadd, ifølge politiet, som ved 22-tiden søkte etter flere involverte.

Klokken 23.23 opplyser politiet at ingen av de to skadde fremstår som livstruende skadd. Politiet kjenner fortsatt ikke bakgrunnen for hendelsen. De involverte som det er kontroll på, har ennå ikke forklart seg for politiet.

Politiets innsatsleder på steder sier til Avisa Oslo at én av de to som er skadd selv skal ha dukket opp på legevakten etter hendelsen.

– Da vi kom til stedet finner vi en person. Samtidig drar flere personer av gårde i en bil. En politipatrulje møter denne bilen, som da stopper. Flere personer løper fra bilen, blant annet en skadd person som løper inn på legevakten, opplyser innsatsleder Arve Røtterud.

Politiet meldte om hendelsen klokka 21.45 fredag kveld.