Det er den 32 år gamle siktede mannen fra Noresund som nå har fått forlenget varetekt.

Siktede får full isolasjon, samt brev- og besøksforbud i hele perioden. Det skriver VG.

Mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sier til NTB at det er uheldig med full isolasjon.

– Vi har likevel fått noen lettelser i restriksjonene hans. Han får tilgang til enkelte TV-kanaler og medier, samt noen lettelser når det gjelder besøk av nær familie, sier Hasle.

Advokaten sier at han ikke kan gå i detalj om hvilke lettelser siktede har fått når det gjelder besøk.

– Samlet sett er vi fornøyd. Disse lettelsene vil bedre situasjonen hans ganske mye, sier Hasle.

Det er ikke planlagt noen flere avhør for 32-åringen, men Hasle sier at siktede stiller seg til disposisjon for nye avhør.

Siktede ble pågrepet 30. september. Han er en av totalt fem personer som har blitt siktet etter at Jonas Henriksen ble funnet drept 17. august. Henriksen ble funnet i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Den siktede har ikke erkjent straffskyld.