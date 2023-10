Nammo truer med å flytte produksjon til utlandet

Staten eier 50 prosent av Nammo på Raufoss, og våpenselskapet har bedt om støtte fra eieren for å øke kapasiteten til å produsere artillerigranater, som er svært ekstremt etterspurt fra Ukraina og andre Nato-land.

I statsbudsjettet for neste år vil Norge kjøpe artillerigranater for 4,3 milliarder kroner. Så langt har staten skrevet kontrakt for nærmere to milliarder av disse pengene med Nammo. I tillegg er det avtalt at Nammo skal få investeringsmidler fra Norge på rundt 75 millioner kroner.

For lite

Dette er alt for lite, mener Nammo, ifølge Oppland Arbeiderblad.

I høringssvaret til statsbudsjettet er konsernsjef Morten Brandtzæg krystallklar. De 75 millionene som Nammo skal få til investeringer, er en halv prosent av hva som trengs, som er mellom 15 og 20 milliarder kroner.

Nammo mener at andre land i større grad bidrar til investeringer, og truer med å flytte produksjon ut av Norge.

USA og Finland

– Vi vurderer nå om deler av ammunisjonsproduksjonen heller bør bygges opp i utlandet. Nammo er et nordisk forsvarskonsern som skal drive etter forretningsmessige prinsipper. Det er mest naturlig at vi bygger kapasitet der myndighetene støtter investeringene, skriver Brandtzæg i høringssvaret.

Blant annet peker han på at USA og Finland er land som i større grad bidrar med statlige direkteinvesteringer i forsvarsindustrien.

Nammo har fått 70 millioner, men har bedt om 850 millioner kroner, skrev VG torsdag.

– Vi vurderer nå om investeringer i ny produksjon skal skje i land som støtter slike investeringer, sa konsernsjefen i en budsjetthøring i Stortinget torsdag.