Spesialenheten etterforsker politiet i Møre og Romsdal etter drap i Kristiansund

Det forteller Thomas Arntsen, påtalefaglig etterforskingsleder i Spesialenheten til Tidens Krav.

Det var 19. mai i år at politiet ble tilkalt til en adresse i Kristiansund etter at en 75 år gammel kvinne ble funnet livløs utenfor sin bolig. Inne i huset fant de kvinnens 73 år gamle ektemann død. Begge har skuddskader. Politiet har konkludert med at mannen skjøt kona for deretter å ta sitt eget liv.

De etterlatte varslet i september at de vurderte å anmelde politidistriktet til Spesialenheten. De mente politiet hadde begått tjenestefeil ved at man ikke hadde sørget for å frata drapssiktede sine våpen, blant våpenet som ble benyttet.

Kritikken har vært knyttet til at politiet har vært flere ganger på adressen i forbindelse med beruselse og ustyrlig oppførsel fra den senere drapsmannen.

Mannen ble ifølge avisen tvangsutmeldt fra sin pistolklubb i 2018 og hadde dermed ikke rett til å eie håndvåpen.

– Vi har ikke noen kommentar ut over at vi tar til etterretning at Spesialenheten vil iverksette etterforsking, sier politimester Ingar Bøen til Tidens Krav.