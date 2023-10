Oslo-mann savnet i flere uker – politiet ber om tips

– Vi har etterforsket saken i flere uker og ønsker at publikum som kan ha sett vedkommende, tar kontakt, sier politioverbetjent Espen Løvig i savnet-avsnittet i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge Løvig ble 30-åringen sist sett i Oslo-området i slutten av september og meldt savnet av familien i starten av oktober.

pic.twitter.com/jeB1yZXBpk — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 27, 2023

Politiet har gått ut med en beskrivelse av mannen og to bilder. 30-åringen er 182 cm høy og var iført mørke klær siste han ble sett.

Løvig sier at politiet ikke vet hva som har skjedd, men at de ikke har opplysninger om at det kan ha skjedd noe kriminelt.

– Dette etterforskes per nå som en savnetsak, ikke en straffesak, fortsetter han.