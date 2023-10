– Det er en samfunnsutfordring, fordi vi bruker stadig mer duppeditter og elektriske ting. Batteriene blir også sterkere, skal føre deg lengre, har mer energi og restenergi igjen i seg, sier direktør for samfunnskontakt Kåre Fostervold i Avfall Norge til NRK.

Mellom januar 2016 og dagens dato er det registrert 399 branner i avfallsanlegg i Norge, ifølge oppdaterte tall fra Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB).

Det tilsvarer omtrent én brann hver sjuende dag.

Både Avfall Norge og Norsk Industri har tatt opp bekymringen i et brev til stortingspolitikere og departement. I juni kom et svar, skrevet i fellesskap av Miljødirektoratet og DSB.

Det mest konkrete tiltaket er at de som selger batterier må sørge for å bidra at minst 65 prosent av solgte batterier blir samlet inn.

Fostervold er imidlertid ikke fornøyd og mener det må gjøres mer.

– Det er ikke holdbart. Hadde dette være innafor en annen bransje, så er jeg sikker på at det hadde vært et ramaskrik. Her må vi gjøre kraftfulle tiltak.