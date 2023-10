USA har angrepet Iran-tilknyttede anlegg i Syria

Anleggene brukes av den iranske Revolusjonsgarden og grupper den støtter opp om, ifølge Pentagon. Det dreier seg om våpen- og ammunisjonslagre.

– Disse presise selvforsvarsangrepene er en respons på en rekke pågående og stort sett mislykkede angrep mot amerikansk personell i Irak og Syria fra Iran-støttede militsgrupper som begynte 17. oktober, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse.

Person kritisk skadd i trafikkulykke i Stavanger

En person er kritisk skadd etter å ha kollidert i Hundvågtunnelen i Stavanger natt til fredag. Ifølge Sørvest politidistrikt dreier det seg om en singellulykke. Fører av bilen er kritisk skadd og er fraktet til Stavanger universitetssjukehus i ambulanse.

Tunnelen vil bli stengt en god stund fremover for åstedsundersøkelser. Både kriminalteknikere og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet.

Husets nye leder vil behandle Ukraina- og Israel-støtte separat

Representantenes hus' nyvalgte leder Mike Johnson sier at økonomisk støtte til Ukraina og Israel bør behandles separat av kongresskammeret. Det tyder på at han ikke vil støtte president Joe Bidens pakke på 106 milliarder dollar med støtte til Ukraina, Israel og Taiwan samt midler til sikkerhet langs USAs grenser.

Johnson møtte Biden torsdag for å diskutere støttepakkene. I et intervju med Fox News sier han at «konsensus blant republikanerne i Huset er at vi må dele opp de to sakene». Senere i intervjuet sa han imidlertid at USA ikke vil «svikte Ukraina».

Kinesiske medier: Kinas eksstatsminister Li Keqiang er død

Kinas forrige statsminister Li Keqiang er død, 68 år gammel, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Xinhua skriver at han døde i Shanghai fredag etter et hjerteinfarkt.

Han var statsminister fra 2013 og fram til han ble erstattet Li Qiang i mars i år. Li ble en gang ansett som en favoritt til å bli kommunistpartiets leder og Kinas president, men han ble skjøvet stadig mer ut på sidelinjen av president Xi Jinping de seneste årene. I oktober i fjor ble han fjernet fra toppledelsen i det kinesiske kommunistpartiet.

Mistenkt masseskytter stadig på frifot i Maine

En mistenkt masseskytter er fortsatt på frifot i Maine etter at politiet torsdag omringet en bolig uten å finne ham.

Tungt bevæpnet omringet det som ifølge AFP er barndomshjemmet til mannen som mistenkes for å ha skutt og drept minst 18 personer i Maine. Senere sa politiet at de hadde fulgt opp en ransakelsesordre, og at de dro for å lete etter ham andre steder. Et stort areal rundt Lewiston var stengt ned mer enn et døgn etter masseskytingen, den verste i USA i år.