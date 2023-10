Mann siktet for seksuelt overgrep mot multihandikappet kvinne

Den multihandikappede kvinnen skal ha en mental alder på rundt seks år. Hun bor derfor i en døgnbemannet bolig, skriver Tønsbergs Blad.

Mannen oppsøkte kvinnen i omsorgsboligen etter å ha kommet i kontakt med henne via en datingapp. Kvinnen skal ha fått hjelp av en annen beboer til å opprette en profil på appen.

Det var først åtte dager senere at det kom fram hva kvinnen hadde blitt utsatt for da hun ble veldig syk etter å ha blitt smittet av mannen, skriver avisen.

Politiadvokat Rikke Ødegård i avsnitt for seksuallovbrudd og vold mot barn i Sørøst politidistrikt bekrefter at de etterforsker saken, og at en person er siktet.

– Saken etterforskes ikke som en voldtekt, men som mulig overtredelse av straffeloven § 295 – som omhandler å skaffe seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse/utviklingshemming, sier hun.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og for øvrig har jeg ingen kommentar, sier mannens advokat Christoffer Arnø.

Ifølge Tønsbergs Blad ble mannen dømt for voldtekt av en 86 år gammel kvinne for ni år siden.