– Vi ser tilstedeværelse av svenske kriminelle nettverk i nesten alle politidistrikter, sa Kvigne i torsdagens sending av NRKs Debatten.

Kripos har tidligere opplyst at svenske nettverk har vært til stede i seks politidistrikter. Kvigne understreker at Kripos har identifisert det svenske Foxtrot-nettverket i disse seks distriktene.

Foxtrot-nettverket har en sentral rolle i gjengkrigen som har rystet Sverige den siste tiden.

– Jeg tenker det er bra at vi har kartlagt at de er her, for da kan vi legge ned en innsats, sier Kvigne.