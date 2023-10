Stortingsrepresentantene er samlet på slottet til den årlige gallamiddagen med kongefamilien. En koronasyk konge hadde i år overlatt talemanuset til sønnen, kronprins Haakon.

– En redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, spøkte kongen i talen, som altså ble lest opp av kronprinsen.

Kongen gjorde et poeng ut av at kronprinsparet fylte 50 i år, og alderdommen har sine fordeler. Kronprins Haakon så seg nødt til å gå ut av manus for å kommentere.

– Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa kronprinsen til latter fra salen.

Kongen bemerket også en annen «fordel» ved å dra på årene.

– Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre, sto det i talen.

Humoristisk vri

Det er 105. gang at stortingsrepresentantene inviteres til middag på slottet.

Tradisjonen tro hadde kongen krydret talen med flere vitser, blant annet om et mye omtalt fall under et besøk han hadde i København i sommer.

– Jeg skulle gjerne hatt et ekstra solid bånd å holde i – i København, da jeg møtte tremenningen min, dronning Margrethe. Som noen av dere muligens fikk med dere, gikk jeg ned i knestående på rød løper for majesteten, skriver kongen i talen.

– Om det er noe å lære av knelingen? Ikke så mye, vil jeg tro. Jeg kan likevel forsikre dere om at jeg fortsatt har nesegrus beundring for Stortinget – selv om jeg skulle klare å holde meg på beina i kveld, leste kronprinsen opp til latter fra salen.

Kong Harald spøkte også med sitt eget fall under et besøk hos dronning Margrethe av Danmark i sommer. Foto: Lise Aaserud / NTB

Kjærlighetshistorie

Kongen fortalte i talen også om da han falt for dronningen for godt over 64 år siden. Kronprinsen passet på å minne om at det fortsatt var kongen som snakket.

– Det tok noen år før vi fikk lov til å gifte oss. Mange mennesker har, siden den gang, sloss for viktige rettigheter som i bakspeilet kan synes opplagte, leste kronprinsen opp.

Kongen tok også opp de urolige og tunge tidene mange nå opplever.

– Vi kan lett bli noe pessimistiske om vi ser oss litt rundt. Vi lever i en urolig verden. Det er krig i Europa, og de menneskelige lidelsene i Midtøsten er vanskelig å begripe. Klimakrisen blir mer og mer synlig over hele verden – også her til lands, skrev kongen.

Han anerkjente at også mange av politikerne i salen har hatt det ekstra tøft den siste tiden, uten å nevne hva han siktet til.

– Når det blåser som verst, kan det være nyttig å reflektere over alt det gode dere makter, evner og faktisk får til. Som enkeltmennesker, og i fellesskapet i vår lovgivende forsamling, leste kronprinsen opp.