– Det blir relativt fullt hvert eneste år når det er disse stortingsmiddagene. Det er ikke noe nytt. Når det sagt, så gleder vi oss veldig.

Det sier assisterende daglig leder ved Restaurant Lorry, Jan Olof Andersson, til NTB kun timer før årets stortingsmiddag.

Etter fjorårets middag var det flere av stortingspolitikerne som ikke slapp inn på det populære stedet, da det var fullt. Årsaken var blant annet at et PR-byrå hadde leid deler av lokalet.

Førstemann til mølla

– Vi stenger ikke av for stortingsrepresentantene. Her er det førstemann til mølla, sier Andersson.

Han har ikke oversikt over nøyaktig hvor mange bord som er forhåndsbooket for kvelden, men forteller at de er et populært sted som har mange store selskaper.

– Vi har også en begrensning på hvor mange det er plass til her, sier han.

Rødts Mímir Kristjánsson ser fram til stortingsmiddagen og regner med at han slipper inn på Lorry utover kvelden. Foto: Carina Johansen / NTB

– Blir for dumt

En av de som ble stående ute i høstkulda i fjor, var Rødts Mímir Kristjánsson.

– Jeg slapp inn til slutt, sier han til NTB foran årets middag.

Han forteller videre at han ikke har booket bord i år heller, men forventer å slippe inn.

– Jeg har stått mye i kø utenfor ulike utesteder, men det blir for dumt at de som vil påvirke politikerne, sørger for at det ikke er plass til politikerne på utestedet hvor politikerne skal påvirkes.