I forbindelse med at Riksrevisjonen har gått gjennom statsregnskapet for 2022 og årsregnskapene til 236 statlige etater, uttalte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at det ble funnet vesentlige feil i fem av dem.

Spesielt trekker han fram årsregnskapet til Folkehelseinstituttet (FHI). Riksrevisjonen har funnet flere feil og svakheter og kan ikke uttale seg om regnskapet der i det hele tatt.

– Det er en svært uvanlig konklusjon, sa riksrevisoren under framleggelsen av rapporten torsdag.

