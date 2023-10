Oljedepartementet tilgriset av aksjonister

De to aksjonistene har satt seg ned utenfor departementet med skilt der det står «Stopp oljeletinga».

I en pressemelding skriver aksjonsgruppa at bakgrunnen for aksjonen er dyp fortvilelse og frustrasjon over regjeringens valg om å «utvikle, ikke avvikle» oljebransjen, samtidig som FN ber land om å stanse leting etter olje og gass.