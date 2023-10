Begravelse for sjuåringen som omkom i Lindesnes

Torsdag klokken 13 er det begravelse i Lyngdal kirke for sju år gamle Torjus Seland som døde i Lindesnes i forrige uke. Sjuåringen ble meldt savnet i forbindelse med en jakttur med familien. Etter flere dagers leteaksjon ble sjuåringen funnet død i skogen.

Stortingsmiddag på Slottet uten kongen

Det er torsdag kveld duket for den årlige stortingsmiddagen på Slottet, hvor kong Harald vanligvis er vertskap. Onsdag ble imidlertid den 86 år gamle kongens covid-sykmelding forlenget ut uken. Det er første gang kong Harald går glipp av den tradisjonsrike middagen. Kronprinsregent Haakon vil ta over rollen som vert.

Kringkastingsrådet behandler Nytt på Nytt-klager

Det kom inn over 600 klager etter forrige ukes Nytt på Nytt-sending, der flere av vitsene omhandlet krigen mellom Israel og Hamas. Torsdag blir klagene behandlet i møte i Kringkastingsrådet. På agendaen er også NRKs dekning av krigen, som har høstet over 300 klager, samt av NRKs endring av programnavn fra Jungeltelegrafen til Musikkreisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ukerapport om influensa og luftveisinfeksjoner

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med ukerapport om influensa og luftveisinfeksjoner. FHI advarte tidligere denne måneden mot at årets influensasesong kan bli kraftig og oppfordret flere til å ta influensavaksinen.

Molde i Europa League

Torsdag kveld tar svenske Häcken turen til Molde for å spille tredje runde i Europa League. Molde befinner seg på tredjeplass etter å ha tapt de to første kampene, mens Häcken, som også har tapt de to første kampene, er på fjerdeplass. Bayer Leverkusen leder gruppa, mens Qarabag FK fra Aserbajdsjan er på andreplass.