De to mennene er siktet for å ha hensatt kvinnen i hjelpeløs tilstand, eller for å ha unnlatt å gi henne nødvendig helsehjelp, melder NRK.

– Det var to personer til stede i leiligheten da politiet ankom. Disse ble pågrepet og har følgelig fått status som siktet, sier påtaleansvarlig Torgeir Lutro i Øst politidistrikt til kanalen.

De siktede er i 40- og 50-årene. Politiet skal gjennomføre avhør av dem torsdag ettermiddag.

Politiet ble varslet om hendelsen i 21-tiden onsdag kveld. Krimteknikere fra politiet undersøkte leiligheten i flere timer natt til torsdag.

Politiet sa først at de ikke mistenkte at noe kriminelt hadde skjedd, men vakthavende jurist Harald Holmsen i Øst politidistrikt sa til NRK tidligere torsdag at forhold på stedet gjorde at de ønsket å etterforske dødsfallet nærmere.

Saken oppdateres.