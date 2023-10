21-åring dømt for sex med 13 åring – dømt til nær fem års fengsel

21-åringen er i tillegg dømt til å betale jenta 270.000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg har han fått forbud mot å kontakte jenta i tre år. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Den ene gangen skal mannen ifølge dommen ha brukt håndjern til låse jenta fast.

21-åringen nektet i retten for å ha hatt seksuell omgang med 13-åringen og mente forklaringen hennes til politiet og retten var oppspinn. Han ble ikke trodd av dommerne i Telemark tingrett.

Saken ble ifølge Telemarksavisa anmeldt da jenta i fjor sommer fortalte foreldrene om det som hadde skjedd.

I dommen understreker retten at bestemmelsen som gjelder voldtekt av barn under 14 år, ikke setter et vilkår om at den seksuelle omgangen må ha skjedd ufrivillig eller ved at det har vært vold eller framsatt trusler.