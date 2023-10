– Vi bruker partikler fra en type brent kalk. Når det kommer i kontakt med vann, utvikler det varme, og så blir det surt, sier forsker Vivian Husa i Havforskningsinstituttet.

Havnespy ble for første gang påvist i Norge for snart tre år siden og har raskt spredt seg. Arten, som stammer fra Japan, har trolig spredt seg via skipstrafikk. Den vokser som et slags teppe på havbunnen, der den tar over leveområdene til arter som naturlig hører hjemme der.

Instituttet sier at kalken som brukes i testingen, kan ha negativ effekt på annet liv på havbunnen.

– Dette er først og fremst en test for å se hvordan den brente kalken fungerer i sjø. Vi tar høyde for at det også kan påvirke andre arter som bor der, sier Husa.

Det er i dag rundt 40 fremmede marine arter i norske farvann. Til sammenligning er tallet 900 i Middelhavet.

– En slik situasjon som det vil selvsagt ikke vi ha. Men det kan bli mye verre her også om vi ikke gjør noe. Vi håper å kunne begrense utbredelsen med tiltak mot spredning og finne metoder som kan fjerne arten fra sårbare områder og viktige områder for næringsaktivitet, sier miljødirektør Ellen Hambro.