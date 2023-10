– Kong Harald er fortsatt sykmeldt etter å ha fått påvist corona søndag. Han deltar derfor ikke på årets slottsmiddag for stortingsrepresentantene torsdag, skriver kongehuset videre i en pressemelding.

86 år gamle kong Harald ble sykmeldt søndag etter å ha fått påvist corona. Kongehuset opplyste at kongen hadde forkjølelsessymptomer og at han oppholder seg hjemme på Slottet i Oslo sentrum.

Etter at kongen ble coronasyk, steppet kronprinsen inn som vikar og overtok alle de konstitusjonelle oppgavene fram til kongen blir frisk. Dermed trer kronprinsen også inn i rollen som vert under den høytidelige middagen for alle stortingsrepresentantene på Slottet.

Første gang uten kong Harald

Det er første gang kong Harald ikke deltar på stortingsmiddagen som regent.

Historiker og TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen viser til at kongen er blant Skandinavias mest hardtarbeidende monarker.

– Man kan jo spørre seg hvor ofte enhver annen 86-åring som jobber 100 prosent, ville vært sykmeldt, sier Schulsrud-Hansen til NTB.

– Når man er ute på jobb i uniform når det regner eller omgås mange mennesker, så blir man jo lettere smittet. Når kongen fremdeles har symptomer på corona, så er det jo riktig å utebli fra en sånn stor begivenhet, mener han.

Kronprins Haakon stepper inn

Både dronningen, kronprinsessen og prinsesse Astrid, fru Ferner er som vanlig til stede på den årlige begivenheten, som har blitt avholdt stort sett hvert år siden 1906.

Vanligvis holder kongen en delvis humoristisk tale under slottsmiddagen, der han kan spøke med både politikerne og seg selv. Nå får altså kronprinsen for første gang prøve seg i dette formatet.

Fjorårets stortingsmiddag skjedde måneden etter dronning Elizabeth, kong Haralds tremenning, sin bortgang. I sin middagstale i fjor delte kongen et personlig minne fra et middagsbesøk hos tremenningen sin. Han skulle reise seg opp fra en lav sofa, men kom seg ikke opp.

– Og selv om mine kjære krykker sto parat, kom jeg meg ikke opp. Da kom den lille, vevre damen bort, strakte fram hånden og sa «Skal jeg hjelpe deg opp, Harald?». Det syntes hun var ustyrtelig morsomt. Og jeg syntes det var litt flaut.