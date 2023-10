Nytt borgerlig byråd presentert i Oslo

Det nye byrådet består av politikere fra Høyre og Venstre, som skal styre med støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

– Vi skal jobbe for å gjøre den fine byen vår enda bedre, sa Lae Solberg fra trappen utenfor rådhuset.

Mindretallsbyråd

Venstre får tre fagbyråder, Høyre fire. I tillegg er altså både byrådsleder Eirik Lae Solberg og ordfører Anne Lindboe fra Høyre, mens varaordfører er Frps Julianne Ofstad.

Høyres byråder i tillegg til Lae Solberg er helsebyråd Saliba Andreas Korkunc, skolebyråd Julie Remen Midtgarden, kulturbyråd Anita Leirvik North og byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Fra Venstre er Hallstein Bjercke ny finansbyråd, Marit Kristine Vea er samferdselsbyråd og Julianne Ferskaug er byråd for sosiale tjenester.

Byrådet er et mindretallsbyråd med Frp og KrF som støttepartier.

Hensyn til barn og miljø

– For meg er jobb nummer én å gi barn og unge i Oslo en best mulig start på livet, og at de får muligheten til å forme sin egen fremtid, sier Lae Solberg i en pressemeldig.

Han peker på skolen som en viktig arena for barn og unge, og vil jobbe for å gjøre den enda bedre i hovedstaden. I tillegg skal byen bli «grønnere», ifølge den nye finansbyråden, Hallstein Bjercke.

– Vi skal ta vare på naturen og lage flere parker og grøntområder. Vi skal kutte klimagassutslipp, og vi skal gjøre det sammen med innbyggerne. For ingen skaper verdens beste by alene, sier han.

Fjerner eiendomsskatten

Dagen før presenterte Høyre, Venstre, KrF og Frp samarbeidsavtalen, og sammen lover de fire partiene å gjøre hovedstaden til «Norges beste by å vokse opp i» og «en by med muligheter for alle», blant annet ved å:

* Fjerne eiendomsskatten på bolig i løpet av perioden.

* Gjøre det billigere å reise kollektivt, blant annet ved å redusere prisen på månedskortet til 499 kroner i løpet av perioden.

* Innføre fritidskortet, som skal gjøre det mulig for barn å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Det settes av 100 millioner kroner til dette.

* Gi flere gratis kjernetid i barnehagen.

* Doble bevilgningene til asfaltering og utbedring av veiene i Oslo.

* Opprette flere parker og grøntområder, blant annet på Økern.

* Gjøre beboerparkering utenfor Ring 3 gratis.

* Gjennomgå kommunens eiendomsportefølje med mål om å selge bygg og eiendommer som står ubrukt eller har lav utnyttelse.