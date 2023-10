Naf: 100 døde i trafikken – frykter ulykkesår

– Dette er tall vi må jobbe for å snu. I år tegner til å bli et verre ulykkesår enn i fjor. Derfor oppfordrer vi igjen bil- og MC-førere til å være med å få ned ulykkestallene, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

I fjor var det 89 mennesker som døde i trafikken i samme periode.

– Etter flere år hvor ulykkestallene har gått ned, er vi bekymret for økningen i dødstallene i trafikken både i fjor og så langt i år. Derfor har vi en klar oppfordring til alle trafikanter nå som vi går inn i de mørkeste månedene: Kjør forsiktig og ta hensyn. Alle kan gjøre sitt for å redusere risikoen for ulykker, sier Handagard.

Klart råd til bilistene

Naf har en klar oppfordring til alle på veiene: Kjør forsiktig.

Det er møteulykker og utforkjøringer som tar flest liv på norske veier. Naf sender også en oppfordring til myndighetene.

– Vi trenger mer møtefri vei, med enten fysisk skille mellom kjøreretningene eller forsterket midtoppmerking. Og det er behov for å sikre mer av veinettet mot utforkjøringsulykker, spesielt fylkesveiene, sier Handagard.

Flere MC-ulykker

Etter en sommer med færre MC-ulykker, har det vært verre de siste månedene.

– Dessverre ser vi at antall omkomne på MC holder seg høyt også i år. Med 20 døde er vi på samme nivå som for ett år siden, sier Jan Harry Svendsen, leder for Naf MC.

– Det er viktig for sikkerheten til motorsyklister at man rydder sideterreng og at man sikrer farlige veistrekninger. Underskinner på autovern vet vi er med på å redde liv.