VG: Justisministeren oppretter varslingsombud for politiet

– Jeg er glad for at vi kan gå ut med nyheten om at vi nå får etablert et varslingsombud for politietaten, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til VG.

Etableringen av et slikt ombud har vært etterspurt i en årrekke.

– Det har kommet opp mange store varslingssaker over mange år, som er noe av grunnen til at vi virkelig har tatt dette på alvor, sier Mehl.

Nå er planen at det nye varslingsombudet starter opp arbeidet i mars neste år, skriver avisen.

Sivilrettsforvaltningen på Hamar skal stå for driften, og ordningen skal evalueres etter ett års drift.