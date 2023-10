Mike Johnson nominert som ny speaker i Representantenes hus

Republikanerne i Representantenes hus har valgt Mike Johnson som sin nye speakerkandidat. Det skjer timer etter at den forrige kandidaten Tom Emmer trakk seg.

Johnson kommer fra Louisiana og er en advokat som spesialiserer seg på konstitusjonelle saker. Han samlet partifellene rundt ekspresident Donald Trumps forsøk på å gjøre om på resultatet i presidentvalget i 2020, skriver nyhetsbyrået AP. Han er partiets fjerde kandidat siden Kevin McCarthy ble felt 3. oktober.

Kraftig orkan er på vei mot Mexico

Orkanen Otis ventes å treffe Mexico som en kategori 5-orkan onsdag, og det er frykt for store skader. Tirsdag nærmet den seg Mexicos sørlige stillehavskyst, opplyser USAs nasjonale orkansenter. Det ventes at den kan treffe land tidlig onsdag som en kategori 5-orkan med vindhastighet på mer enn 157 meter i sekundet.

Det er utstedt orkanvarsel langs kystlinjen fra Punta Maldonado i sør og til Zihuatanejo i nord. Myndighetene i Guerrero-delstaten har stengt skoler, og det jobbes med å åpne 396 midlertidige tilfluktsrom for familier som kan bli tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av vindskader eller stigende vannstand. Mer enn 8000 soldater fra landets hær og marine er sendt til området med spesialutstyr for å bistå i redningsaksjoner.

ABC News: Trumps stabssjef får immunitet i 6. januar-rettssak

Donald Trumps tidligere stabssjef Mark Meadows har fått immunitet i bytte mot at han vitner under ed i etterforskningen av kongressopprøret, melder ABC News.

Kanalen melder at Meadows, som var Trumps siste stabssjef, har fortalt til Smiths etterforskere at han gjentatte ganger i ukene etter presidentvalget i 2020 fortalte Trump at påstandene om at valget var preget av utbredt valgfusk, var grunnløse. Opplysningene kommer fra kilder med kjennskap til saken, skriver ABC News. Videre heter det at Meadows har snakket med spesialetterforskerne minst tre ganger i år, én av dem foran en storjury.

Rekefisker får millionerstatning

En rekefisker som var anklaget for grov forsikringssvindel og svik mot forsikringsselskapet, har blitt tilkjent 3,25 millioner i erstatning.

Det er snart to år siden at det en novemberdag oppsto brann i maskinrommet på reketråleren «Teis», utenfor Fuglevik i Moss, skriver VG. Siden da har rekefiskeren og forsikringsselskapet vært uenige om hva som skjedde. Nå har forsikringsselskapet snudd, og etter megling i retten får han 3,25 millioner i erstatning av selskapet.

Mann med kniv truet ansatte på pub i Oslo

Politiet rykket ut med flere patruljer da en mann truet ansatte på en pub på Grønland i Oslo med en kniv.

Mannen ble neket adgang og truet derfor de ansatte, skriver politiet i Oslo på X klokken 00.39 natt til onsdag. Mannen ble pågrepet, og politiet tok beslag i en stor jaktkniv.

Flere palestinere drept i israelsk droneangrep på Vestbredden

Minst to palestinere ble drept i et israelsk droneangrep på den okkuperte Vestbredden natt til onsdag, ifølge palestinske Røde Halvmåne. Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at deres styrker gjennomførte en aksjon i Jenin-flyktningleiren på den okkuperte Vestbredden da en palestinsk gruppe åpnet ild og kastet eksplosiver mot dem. Gruppa ble så angrepet med drone av IDF, opplyses det i en melding på X.

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser at to palestinere ble drept og flere andre såret. Angrepet er minst tredje gang Israel angriper med droner eller fly mot Vestbredden siden volden krigen mot Hamas startet 7. oktober, skriver Reuters.