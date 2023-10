Funnet ble gjort på på Sandstad bru. Det er uklart hvem som har kjørt på dyret, da det var noen andre som meldte fra om saken, melder Glåmdalen.

– Dyret er tydelig påkjørt og truffet i hodet, sier leder Mathis Briskerud ved Flisa politistasjon til avisa.

Han utelukker ikke at gaupa kan ha blitt påkjørt uten at bilføreren merket det. Siden gaupe er et fredet rovvilt, er Statens Naturoppsyn varslet, og politiet har opprettet sak.