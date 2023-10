Lyngby var en av frontfigurene da Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjorde et brakvalg i 2019. Hun kom inn i Oslo bystyre med tre partikollegaer, skriver Nettavisen.

I 2020 ble hun partileder. Partiet skiftet navn til Folkets parti i 2022. Valget i 2023 endte på verst mulig vis for det lille partiet.

– Dette ble et krisevalg for Folkets parti. Vi har ikke kommet inn et eneste sted i hele landet, sier Lyngby til avisen.

– I 2019 var vi øverst på hitlistene, og i år nådde vi ikke helt opp. Jeg har ikke klart å løfte partiet opp på det nivået jeg ønsket. Som leder så tar jeg ansvaret og trer til siden, fortsetter hun.

Også generalsekretæren i Folkets parti varsler avgang.

Lyngby sier partiet har gjort en del feil som man må lære av. Etter hennes mening er den største feilen navnebyttet.

– Vi hadde to navneendringer. Først «Folkets parti – FNB.» Vi tok med et haleheng som gjorde at folk skulle kjenne oss igjen, og det ble fjernet under covid. Da ble det bare Folkets parti, sier hun.

Lyngby regner med at avtroppende bystyrerepresentant fra Bergen, Cesilie Tveit, blir ny partileder.