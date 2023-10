Politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt sier til Halden Arbeiderblad at mannen i 70-årene ga en kort forklaring i et fengslingsmøte mandag.

– Han erkjenner å ha drept fornærmede, men han erkjenner ikke straffskyld, sier hun.

Politiadvokaten opplyser videre at kvinnen ble drept med et skytevåpen og at dødsårsaken trolig er skuddskader i hodet. Politiet har tatt beslag i det antatte drapsvåpenet.

Fredag 29. september rykket store politistyrker ut til en leilighet i Halden sentrum. Der fant de kvinnen død og ektemannen, som ble pågrepet og senere siktet for drap.

Dagen etter ble han fremstilt for varetektsfengsling i Lillestrøm. Fengslingen ble forlenget i en ny fremstilling mandag.

– Retten tok politiets begjæring delvis til følge. Fengslingen ble forlenget med to uker, opplyser Granrud.

Mannen har ikke blitt avhørt av politiet grunnet medisinske årsaker. I mandagens fengslingsmøte forklarte han seg. Både politiadvokaten, forsvarer og bistandsadvokat fikk anledning til å stille spørsmål.

Det er oppnevnt sakkyndige i saken som skal gjennomføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.