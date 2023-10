Sjuåringen som ble funnet død i Lindesnes, gravlegges torsdag

Lyngdal kirke har plass til cirka 800 personer. I alt 1700 personer kan få med seg begravelsen, enten fra selve kirken, i kirkesenteret vegg i vegg eller Misjonskirken der begravelsen strømmes, melder NRK.

Det er ventet et stort oppmøte av mennesker som vil vise sin støtte til familien.

Sjuåringen ble funnet død sist tirsdag etter å ha forsvunnet under en jakttur i Lindesnes. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at han døde mandag, dagen etter at han forsvant fra familien og ble meldt savnet.

Flere hundre mennesker deltok i leteaksjonen, som pågikk dag og natt. Det var en hundepatrulje som til slutt fant gutten.

– Hele landet har på et vis vært delaktig i det som har hendt med Torjus. På minnesidene våre er det hilsener fra nord til sør, sier Erik Lande i Landes begravelsesbyrå.