Samboerpar fra Sørlandet i varetekt for vold mot egne barn

Paret ble pågrepet i slutten av forrige uke og varetektsfengslet fredag og lørdag. Agder tingrett ga politiet medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud og isolasjon, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet fikk også medhold i at kvinnen kan holdes fengslet i to uker. Mannen ble fengslet i én uke. Begge er siktet for mishandling i nære relasjoner.

– Hun bestrider siktelsen, sier kvinnens forsvarer Berit Knudsen til avisa.

Mannens forsvarer, advokat Alf Tore Nilsen, har ingen kommentar. Politiadvokat Tove Haugland i Agder politidistrikt sier at de ikke har noen kommentar til saken på det nåværende tidspunkt.